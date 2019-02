Molslinjens billetapp omfatter nu også færgeafgangene til og fra Fanø. Det betyder, at de rejsende på distancen nu med et par swipes nemt og bekvemt kan købe billetten direkte fra mobilen.

Fremover bliver det endnu lettere at bestille billet eller danne sig et hurtigt overblik over færgeafgangene mellem Esbjerg og Fanø.

Molslinjen, der står sejladsen, har besluttet at udvide app'en til, at den nu også kan bruges til den 12 minutter lange overfart mellem Nordby og Esbjerg. Hidtil har app'en kun kunne bruges til Molslinjens afgange over Kattegat mellem Sjælland og Jylland. Nu får de rejsende mellem Esbjerg og Fanø også glæde af at kunne bruge smartphonen til billetbestillingen, der nu ikke behøves at foregå foran billetstanderen på Esbjerg Havn. tiltaget glæder Molslinjens kommercielle direktør Jesper Skovgaard.

- Muligheden for hurtigt at kunne overskue fartplanen og få status på sin afgang er blevet efterspurgt af mange af gæsterne. Vi har stort set alle en smartphone på os i dag, så det er helt oplagt at udvide vores app, så den også kan benyttes på Fanølinjen, lyder det fra Molslinjen.

Molslinjens app er i samme ombæring også blevet udvidet til at gælde fire af rederiets andre færgeforbindelser til danske øer, herunder Alslinjen, Bornholmslinjen, Langelandslinjen og Samsølinjen. Den nye app findes i App Store og hos Google Play.