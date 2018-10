Nu kan du blive vaccineret gratis i Region Syddanmark

Netop derfor har WHO og EU sat et mål om, at 75 procent af alle i risikogrupperne for influenza skal vaccineres - herunder ældre over 65, kronisk syge, svært overvægtige samt gravide i andet og tredje trimester. Til formålet har Folketinget afsat midler, og vaccinationen for borgere i risikogrupperne i Region Syddanmark er gratis fra 1. oktober til 31. december. Målet er dog ikke nået i Danmark endnu, hvor kun omkring halvdelen af borgerne i risikogrupperne blev vaccineret i 2017.

- Den bedste måde at mindske risikoen for at blive ramt af influenza på er ved at blive vaccineret, udtaler apoteker Anne Kahns fra Esbjerg Jerne Apotek.

Rekordmange vacciner

Sidste år var det netop på Esbjerg Jerne Apotek, der blev foretaget flest influenzavacciner i hele regionen, og ikke færre end 727 borgere blev her vaccineret mod virussen.

- Det er vigtigt for os at være med til at sikre, at vi opnår kravene om, at tre ud af fire borgere i risikogrupperne bliver vaccineret. På apotekerne møder vi 94 procent af danskerne i løbet af et år, og hos os har vi sørget for at skilte med tilbuddet og ved skranken informere om mulighederne for vaccination, siger Anne Kahns.

Ifølge hende er det op mod en tredjedel af dem, der sidste år blev vaccineret på apoteket, som ikke før er blevet vaccineret.

- Det gør det nemt for borgerne, at vi kan gøre det med det samme. Man skal ikke bestille tid - vi kan tilbyde, at man bare tager plads og kan blive vaccineret med det samme, siger hun.

Hun håber, at de på Esbjerg Jerne Apotek, Fanø Apotek, Hjerting Apotek samt Esbjerg City Nord Apotek kan vaccinere sammenlagt 1600 borgere, ligesom de gjorde sidste år.

Hvis man ikke er i en af risikogrupperne, kan man også blive vaccineret på apotekerne i regionen mod et gebyr på 150 kroner.