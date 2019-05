Nu har han allerede forladt Stram Kurs: - Det er for useriøst

Valg: Folketingskandidat for Stram Kurs Kim Holmgaard Madsen har meldt sig ud af partiet. Det skriver Ritzau.

Han mener, at det han så i partilederdebatterne tirsdag aften, var useriøst.

- Jeg havde forventet, at det blev mere seriøst, når valget gik i gang. Det synes jeg også, at jeg havde hørt, at det skulle til at blive, siger han.

Tirsdag blev Kim Holmgaard Madsen præsenteret som partiets første kandidat i Syd- og Sønderjylland.

Han har tidligere siddet i byrådet i Esbjerg for DF.

Opdateres...