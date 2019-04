Nu genåbner Fætter BR i Esbjerg

Legetøjskæden Fætter BR er snart klar til at genåbne i Esbjerg. Det sker den 1. maj i den tidligere Toys "R" Us i Gjesing. I forbindelse med åbningen er der gaver til de første 100 børn i butikken.

Esbjerg: Efter fire måneder uden en Fætter BR i Esbjerg er legetøjskæden, der efter konkursen er blevet opkøbt af Salling Group, snart klar til at genåbne.

Det sker onsdag den 1. maj klokken 12.00 på adressen Gl. Vardevej 243 i Gjesing. Dermed kommer der igen liv og legetøj i butikslejemålet mellem Bauhaus og Baby Sam, hvor Toys "R" Us tidligere har haft hjemme.

Lejemålet er ejet af ODK1 Ejendomme ApS, som oprindeligt er stiftet af Toy-Invest A/S.

I en pressemeddelelse udtaler kædechef i BR Charlotte From:

- Vi glæder os helt vildt til at åbne i Esbjerg. Vi har arbejdet hårdt for at få ansat det helt rigtige team til at tage imod de forventningsfulde børn og deres familier, og derfor håber vi også, at børn fra Esbjerg og omegn vil være med til at gøre butiksåbningen til en helt særlig dag, som det også har været i de byer, hvor vi allerede har åbnet.