Nu får de levende bedre forhold på Esbjergs Kirkegårde

Kapellet på Gormsgade Kirkegård forbliver, men mandskabsbygningerne er nu i så dårlig forfatning, at det ikke længere er forsvarligt at renovere. Arkivfoto

Mandskabsbygningerne på flere af kommunens kirkegårde er så faldefærdige, at man uden indgriben risikerer et påbud fra Arbejdstilsynet. Derfor går man nu i gang med at rive ned og bygge nyt for 7,5 millioner kroner.

Esbjerg: Vinduer repareret med gaffa-tape, puds der falder ned fra loftet, svamp i tagkonstruktionen og mangelfuld isolering. I slutningen af maj 2017 kunne JydskeVestkysten beskrive, hvordan mandskabsbygningerne på tre af Esbjerg Kommunes kirkegårde halter så langt bagefter, at det ikke længere er forsvarligt at istandsætte dem. Derfor går man nu i gang med at opføre et helt nyt mandskabshus til 7,5 millioner kroner. Løsningen har dog været længe undervejs. Allerede i august 2016 valgte at personalet at tage sagen i egen hånd og invitere daværende formand for Teknik & Byggeudvalget, Anders Kronborg (S), på besøg, så han ved selvsyn kunne opleve det fysiske forfald. Siden har man arbejdet på at finde en løsning, der både er forsvarlig og til at betale.

De kommunale kirkegårde Der er i alt fire kommunale kirkegårde i Esbjerg: Novrup, Jerne, Gormsgade og Gravlunden.Bortset fra Novrup er de tre andre kirkegårde af ældre dato. Det samme gælder mandskabsbygningerne, der er så utidssvarende og neddslidte, at det vurderes, at det ikke længere er forsvarligt at bruge penge på at sætte bygningerne i stand.



Teknik & Byggeudvalget har derfor besluttet at rive de eksisterende bygninger på Gormsgade ned og erstatte dem med nye, der kan rumme personalet fra alle tre kirkegårde.



Kapellet på Gormsgade Kirkegård bevares og vil ikke blive berørt af projektet.

Alle mand samlet Der har blandt andet være tale om at renovere gradvist, men det vil på sigt løbe op i så store summer, at det ikke længere giver mening. I stedet er man i samråd med personalet blevet enige om, at man på Gormsgade, den største og mest centrale af de tre kommunale kirkegårde, jævner den eksisterende mandskabsbygning med jorden og starter forfra med at bygge nyt. De nye bygninger gøres større, så man kan samle alle mand under ét tag. På den måde løses samtidigt problemerne med de nedslidte bygninger i Jerne og ved Gravlunden. Planen har ligget klar siden slutningen af maj, men først nu er man klar til at tage første spadestik. - Vi har først skulle have finansieringen helt på plads inden vi kunne sætte byggeriet i gang, forklarer den nye udvalgsformand Søren Heide-Lambertsen (S).