Nu får borgerne lov at rejse sager i Esbjerg Byråd

Bred opbakning til forslag fra Enhedslisten om, at borgere i Esbjerg Kommune skal have adgang til at fremsætte forslag i byrådssalen, hvis de kan samle underskrifter nok.

Esbjerg Kommune: Det var ikke så få gange under paneldebatterne i den nys overståede valgkamp, at byrådskandidater fra snart sagt hele paletten af partier talte for øget borgerinddragelse. På byrådsmødet mandag aften blev valgløfterne omsat til virkelighed, da Enhedslisten fremsatte forslag om, at borgerne i Esbjerg Kommune får samme muligheder for at rejse forslag i byrådet, som byrådsmedlemmerne har. Ordningen fungerer allerede i flere andre kommuner, og nu skal den altså også tages i anvendelse i Esbjerg Kommune, for der viste sig bred opbakning i byrådssalen. - Vi mente det alvorligt med mest mulig borgerinddragelse, og vi kan gøre det bedre, end vi gør det i dag. Vi ønsker så let tilgængeligt et system, som muligt, og jeg håber, vi kan finde en model, der passer til vores kommune, lød det fra Sarah Nørris (EL). May-Britt Andrea Andersen (K) leverede omgående opbakning, hvilket ikke frembød nogle vanskeligheder, for - som hun sagde - De Konservative var i efteråret sidste år ude med et lignende forslag. Hans K. Sønderby (DF) meddelte på vegne af Dansk Folkeparti, at der også herfra er støtte, hvis følgende vilkår altså bliver opfyldt: Dels skal der mindst 2.000 fysiske underskrifter til fra borgere, der er bosiddende i Esbjerg Kommune (svarende til det antal stemmer, et mandat kostede ved kommunalvalget, red.), dels skal borgmesteren fremsætte forslagene for byrådet ledsagen af en vurdering fra den fagforvaltning, forslaget vedrører, dels skal det stå klart, at byrådet med indførelse af ordningen alene lover, at et borgerdrevent forslag får den fornødne sagsbehandling - byrådet lover ikke nødvendigvis at stemme for alle de forslag, der kan samle 2.000 borger-underskrifter.

Evaluering I henhold til Enhedslistens forslag skal ordningen med de såkaldte borgerdrevne forslag i første omgang indføres som en forsøgsordning på to år. Enhedslisten ønsker, at evalueringen af ordningen skal foretages i det byråd, der indfører den, og ikke af et nyt byråd om fire år.



Både evalueringsperiode, antal underskrifter samt sikringen af, at underskrifterne rent faktisk hidrører fra borgere i Esbjerg Kommune, skal drøftes i økonomiudvalget. Borgerlistens Henrik Vallø foreslog, at valideringen af underskrifterne kan ske via NemId.

Huskelisten Diana Mose Olsen (SF) konstaterede også, at SF stemmer for borgerordningen: - Det har også stået på vores to do-liste, men vi ville vente, indtil der kom et nyt byråd. Så kan man spekulere på, hvorfor vi ville vente - måske var det, fordi der ville være en større sandsynlighed for at få et sådan forslag igennem i et nyt byråd. Men vi mener i modsætning til Dansk Folkeparti ikke, at det nødvendigvis skal koste underskrifter svarende til et helt byrådsmandat. Andre kommuner har nedsat antallet af stillere, lød det fra SF'eren, mens De Radikales Anne Marie Geisler Andersen heller ikke uden videre ville lægge sig fast på, hvor mange underskrifter, der skal til at sende et borgerforslag i byrådet. Socialdemokraternes Søren Heide Lambertsen leverede ligeledes fuld opbakning til at få borgernes ønsker ind i byrådssalen på den nye måde: - Det var jo, hvad også vi gik til valg på. Men forslaget skal konkretiseres noget mere - vi kommer hurtigt ud i, at der er brug for lidt klarere rammer, sagde han bl.a.