Nu får Esbjerg Kommune sin egen skønhedsekspert

Oprettelsen af stillingen er en del af det serviceeftersyn, som økonomiudvalget tilbage i december sidste år fik forelagt af kommunaldirektør Rikke Vestergaard og resten af den kommunale direktion. I planen indgår ansættelsen af en stadsarkitekt, der skal sikre, at kommunen får et "sammenhængende, visuelt udtryk på et højt, arkitektonisk niveau" i forbindelse med både private og kommunale byggeprojektet og byudvikling, men ansættelsen af en stadsarkitekt er oprindeligt byrådsmedlem Henrik Valløs (Borgerlisten) ønske.

Politisk redskab

Der er dog allerede i dag en tæt koordinering mellem fagkontorerne i Teknik & Miljø i forhold til arkitektur, byudvikling, større projekter og planlægning, og den forrige, tekniske direktør, Hans Kjær, var da også uddannet arkitekt. Imidlertid ønsker politikerne en yderligere tydeliggørelse af arkitektur som en "værdiskabende faktor i byudviklingen". Under stadsarkitekten skal der nedsættes et tværgående arkitekturteam med deltagelse af fagpersoner fra Vej & Park, Ejendomme og Plan, og derudover vil der blive oprettet et såkaldt Advisory Board - en rådgivende bestyrelse - som skal bestå af repræsentanter fra Byfonden og de tre byfora samt to arkitekter udpeget at Akademisk Arkitektforening.

Med stillingen som stadsarkitekt følger Esbjerg Kommune niveauet i andre større danske byer som for eksempel Århus, Ålborg, København og Vejle. Stadsarkitekten får tillagt høringspligt ved alle større byggerier af væsentlig betydning i kommunen og skal påse, at arkitektoniske hensyn indarbejdes i gadebilledet.

- Stadsarkitekten, som får reference til vores nye, tekniske direktør Erik Jespersen, bliver den fagligt stærke person, der kan være med til at sikre, at nye byggeprojekter lever op til en vis kvalitet og standard og tænkes ind i en sammenhængende udvikling af især Esbjerg Bys arkitektoniske udtryk. Baggrunden er et ønske om at få større fokus på betydningen af arkitekturen og udformningen af vores byrum som et væsentligt element i at opnå et attraktivt storbymiljø. Vores nuværende arkitekturstrategi, der også skal revideres nu, er således også et erhvervs- og udviklingspolitisk redskab, der giver sikkerhed for investorer i forhold til retning og mål, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).