Nu er sælen Arn blevet lukket ind til damerne

Men Arn har det godt, og det glæder biolog Charlotte Bie Thøstesen fra Fiskeri og Søfartsmuseet. Hun var sammen med Arns to trænere fra Fjord & Bælt med til at lukke Arn sammen med de tre hunsæler Pebbles, Rasmine og Else torsdag i sidste uge.

Nysgerrig og rolig

- Det går rigtig godt nu. Arn er nysgerrig på en stille og rolig måde, fortæller Charlotte Bie Thøstesen om udlukningen af Arn fra det lille karantæneområde til sælariets store bassin.

Den unge sæl sultestrejkede i cirka to uger i karantænebassinet i Esbjerg, men begyndte at spise for halvanden uge siden. Samtidig har sælariets folk kunnet træne lidt med Arn og skabe kontakt, og det var baggrunden for, at sælen var klar til sit nye liv i sælariet.

- Vi ville gerne have kontakt med han, inden han kom ud til de andre sæler, fortæller biologen.

Hvis den unge sæl ikke accepterede kontakt i det store bassin, kunne det give problemer med at træne og få oprettet kontakten mellem sæl og mennesker.

- Men da han kendte os, var vi klar. Og de to trænere fra Kerteminde ville også gerne være med i torsdags, da de kender Arn og har fulgt ham, fortæller Charlotte Bie Thøstesen, der forklarer videre:

- De var med, hvis Arn ville søge tilbage i tryghed i karantæneområdet, og de gamle sæler svømmede med derind.

Men heldigvis opstod denne situation ikke, og alt er roligt hos de fire sæler i dag.