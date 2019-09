Nu er kort offentliggjort: Se om din ejendom berøres af nye gigantmaster

- Ud over, at der rent teknisk er forhold, vi har skullet tage i betragtning, så har vi udarbejdet et løsningsforslag, som efter vores opfattelse kan blive den mest skånsomme i forhold til borgere og natur. Derudover har vi været i dialog med de seks kommuner for at orientere os om, hvor vi kom i mindst mulig konflikt med kommunens ønsker i forhold til eksempelvis byudvikling og andet. Men i sidste ende vil forbindelsen ramme steder, hvor vi kommer endog meget tæt på boliger, og der bliver opgaven at sørge for, at dem, der rammes af det her, får den bedst mulige dialog med os, siger direktøren.

Sydvestjylland: Energinet har tirsdag morgen offentliggjort kortmateriale over selskabets forslag til linjeføring af den 170 kilometer lange højspændingsforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro i nord over Endrup til den dansk-tyske grænse.

I den forbindelse har Energinet forberedt otte dialogmøder for de berørte lodsejere på den 170 kilometer lange strækning. Møderne finder sted i tidsrummet klokken 15.30 til 20.00 fra 18. september til og med den 24. september. Der bliver ét i Varde Fritidscenter, ét i Bredebro Idrætscenter, et i LandsbyCenter Vind i Holstebro, ét i Ribe Fritidscenter, ét i Tarm Idrætscenter, ét på Endrup Kro, ét i Videbæk Idræts- og Fritidscenter samt ét i Tønder Sport- og Fritidscenter, og her vil medarbejdere fra Energinet stå til rådighed for én til én samtaler med de berørte borgere.

Forskningsprojekt om nedgravning

i forbindelse med de strækninger, hvor linjeføringen skal i jorden, vil der i hver ende af nedgravningen blive etableret en såkaldt kabelovergangs-station. Her vil man til sin tid kunne se en speciel mast lige inden det såkaldte nedtræk i jorden. Ifølge Henrik Riis bliver der tale om ret simple stationer med et trådhegn på 90 gange 50 meter omkring. Kun på to stationer (Ribe Syd og Bredebro Nord) er der behov for lidt flere komponenter, uden at stationerne bliver væsentligt større..

- Jeg ville ønske, at vi kunne grave mere ned end de 26 km, der er teknisk muligt, og derfor har Energinet også for tre uger siden godkendt et forsknings- og udviklingsprojekt, Danpac, hvor vi dels med folk indenhus dels med universitetsfolk vil arbejde med at bryde barrieren med lange kabler. Det ligger ikke lige for, at markedet udvikler det for os, så vi får det forærende, og derfor har vi sat 14 millioner kroner af til dette kabelteknologi-projekt, siger Henrik Riis.

Omkring 380 husstande kan i henhold til Energinets forslag få den kommende forstærkning af højspændingsnettet i Vest- og Sønderjylland tæt på deres bolig - det vil sige mindre end 280 meter.

Forslaget indebærer også, at lidt over 300 ejendomme, hvor boligen ikke ligger tæt på luftledningen, får placeret det nye anlæg på deres grund. Samlet set betyder det, at cirka 700 lodsejere og naboer kan få tilkendt erstatning som en følge af den nye højspændingsforbindelse.

Borgere tæt ved den dansk-tyske grænse må vente en tid endnu på at få svar på, om de berøres, idet Energinet er fortsat i dialog med tyske TenneT om, hvor ledningen skal krydse grænsen.