Nu er det igen populært at blive skibsmontør

Esbjerg: For ikke så længe siden tegnede fremtiden ikke særlig lys for skibsmontør-afdelingen på Rybners Tekniske Skole. Ikke fordi der ikke var behov for dygtige faglærte skibsmontører. Det var der. Men virksomhederne, der havde deres lærlinge gående på skolen, var utilfredse, blandt andet med skolens maskiner, som de ikke mente matchede det udstyr, lærlingene arbejder med ude i virksomhederne. Og samtidig var læringskulturen heller ikke rigtig fulgt med tiden, hvilket var med til at tegne billedet af en lidt stiv og umoderne afdeling.

Nu er skuden blevet vendt. Det skyldes ikke mindst underviserduoen Michael Ingeman Madsen og Thomas Bo Winkler.

- Vi har et fedt samarbejde og bestræber os på at være meget fleksible, udtaler Thomas Bo Winkler i en pressemeddelelse.

Inden længe vil de to undervisere selv sætte sig på skolebænken for at videreuddanne sig - henholdsvis til maskinmester og i form af en pædagogisk diplomuddannelse.

Med baggrund i virksomhedernes store utilfredshed med skibsmontøruddannelsen inviterede Interessegruppen for Søfart og Fiskeri (ISF) i august 2017 lærerduoen på Restaurant Sydvesten. Det tættere samarbejde og dialogen med virksomhederne har blandt andet resulteret i, at skibsmontørafdelingen har indkøbt to nye maskiner, som virksomhederne har efterspurgt på skolen.