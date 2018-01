Nu er Julie blevet lidt ligesom Mikkel Hansen

Efter en måned med Lykkeliga i Ribe Håndboldklub går det over al forventning med at få udviklingshæmmede børn til at spille håndbold og være en del af et fællesskab. Og for nogle af spillerne er det samtidig en måde at komme lidt tættere på at blive ligesom deres idoler.

Ribe: Når man får en Mikkel Hansen-kage til sin konfirmation, så ved man, at her er en pige med et idol af de større. Og det har 16-årige Julie Roskjær. For hende er der ingen over og ingen ved siden af den danske håndboldstjerne, men inden 1. december 2017 havde hun aldrig haft muligheden for at gå til den samme sport som ham. På denne dag havde Ribe Håndboldklub sin første træning med det særlige Lykkeliga-hold, og på denne dag følte Julie, at hun kom en lille smule tættere på Mikkel Hansen. - Han er den eneste ene. Hun ser ikke andet på youtube end Mikkel Hansen-videoer, siger Julies mor, Bodil Roskjær, mens datteren løber rundt i hallen iført en AG København-trøje, hvor Mikkel Hansen selvsagt er påtrykt. Julie Roskjær er født med en kromosomfejl, og det har medført gør, at hun ikke har kunnet gå til holdsport, og derfor har hun aldrig tidligere været til håndboldtræning. - Hun har tit været med for at se sine to brødre spille, så at hun nu selv kan spille og træne på sit eget hold og have en fritidsbeskæftigelse, det er så stort, siger Bodil Roskjær og forklarer, at der aldrig tidligere har været holdsport for børn med handicap uden for skoleregi i Ribe. Egentlig havde hun meldt Julie til en hvilken som helst form for holdsport, hvis bare der var blevet oprettet et hold, men at det lige præcis var Mikkel Hansens sport gør bare det hele meget større, fortæller Bodil Roskjær, der er mor i en rigtig håndboldfamilie, hvor tvillingedrengene begge spiller ligesom faderen Mikael er tidligere divisionsmålmand i RHK og i dag er ungdomstræner i klubben.

Lykkeliga LykkeLiga-hold er idag spredt ud over hele Danmark, hvor de danner ramme om et stærkt, positivt fællesskab for ikke bare børn, men hele familier.Holdet i Ribe er for alle børn mellem 6 og 16 år med et udviklingshandicap. Projektet LykkeLiga blev startet i af den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen. Hun blev i 2009 mor til datteren Magda med Downs Syndrom, der skulle spille håndbold, men ikke passede ind i de eksisterende fritidstilbud.

Spreder sig Mønstret for Julies allerførste træning 1. december minder meget om det hos de 11 andre børn, der denne fredag eftermiddag er mødt op til træning med RHK's Lykkeliga-hold. - Hun var helt klar på at komme med, så det var vi også som forældre. Men den første gang, da ville hun ikke være med til så meget, men i dag vil hun det hele. Jeg er faktisk imponeret over, at hun i dag kan kaste og gribe, og fordi hun er så stærk, så kan hun faktisk skyde vildt hårdt, siger Bodil Roskjær, mens ungerne drøner rundt, kaster og griber, laver finter og spiller en kamp, hvor dribling- og skridtregler er sat en anelse ud af kraft. Og der jubles hver eneste gang, nogen laver et mål, og netop glæden er en af de vigtigste aspekter ved holdet, fortæller træner Henriette Andersen, der også er en af initiativtagerne til RHK's Lykkeliga. - At børnene får motion, at de har det sjovt og har noget socialt sammen med andre børn er det vigtigste, siger Henriette Andersen, der ikke tager sig synderligt af aldersspredningen på de deltagende børn. Hun er bare glad for, at rygterne om Lykkeligaen spreder sig, og at der kommer lidt flere til træning hver eneste gang. For det gør der.