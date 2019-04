Nu efterforsker politiet tyverisag på Fanø

Udover dankortet og knap 14.000 kroner i kontanter fik Hanne og Ulrik også stjålet en forlovelsesring og et armbåndur under tyveriet i deres hjem. Foto: Privat

Efter et tyveriet i et hjem i Nordby i påsken afviste Syd-og Sønderjyllands Politi i første omgang at efterforske sagen. Det var på trods af, at der fandtes overvågningsbilleder fra de steder, hvor der blev hævet i alt 14.000 kroner fra det stjålne dankort. Nu fortæller Syd- og Sønderjyllands politi, at de ikke var klar over, at kortet var blevet misbrugt.

Fanø: - Begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke er grundlag for at indlede en efterforskning i sagen. Således skrev politiet i et brev til Hanne Jakobsen og Ulrik Kristensen som svar på parrets anmeldelse af tyveriet i deres hjem, der skete i påsken mellem fredag den 19. april om aftenen og sent lørdag eftermiddag den 20. april. Politiet begrundede beslutningen med, at der på baggrund af anmeldelsen ikke fandtes relevante oplysninger, der kunne identificere en mulig gerningsmand. Det skrev Syd- og Sønderjyllands Politi i et brev til Hanne Jakobsen og Ulrik Kristensen, som JydskeVestkysten har set. Den begrundelse for ikke at efterforske sagen, forstod Ulrik Kristensen ikke. - Jeg var rasende. De har stålet for 34.000 kroner i form af kontanter og forlovelsesringen, og politiet gider ikke at køre ned og se om, der er overvågningsbilleder af tyvene eller eventuelt af deres bil på tankstationen, sagde Ulrik Kristensen. JydskeVestkysten tog efterfølgende kontakt til politikommissær Ole Hillerup fra den lokale efterforskningsenhed i Esbjerg. Han fortæller, at han ikke kendte til, at det stjålne dankort var blevet misbrugt. - Det er først noget, jeg har fået at vide af dig lige nu. Er der overvågningsbilleder, vil vi selvfølgelig se på sagen. Men at det stjålne dankort skulle været blevet brugt på steder med overvågning er helt nye oplysninger, som ikke står i sagsakterne nogle steder, siger Ole Hillerup.

Her blev det stjålne dankort brugt Det stjålne dankort er efter tyveriet blevet brugt i 7-Eleven-butikkerne på Esbjerg og Fredericia Banegård og i Cirkel K på Strandbygade i Esbjerg

Af Ulrik Kristensens kontooversigt fremgår det også, at der er blevet hævet i alt 5.000 kroner fordelt på tre transaktioner i en hæveautomat klokken 20.28, 20.33 og klokken 20.34 lørdag aften den 20. april

JydskeVestkysten har været i kontakt med både 7-Eleven og Cirkel, og de bekræfter begge, at de ligger inde med overvågningsbilleder

Kommunikationsbrist Hanne Jakobsen, der er kæreste til Ulrik Kristensen, anmeldte tyveriet til Syd-og Sønderjyllands Politi om morgenen mandag den 22. april. Her fortalte hun, at det stjålne dankort efter tyveriet var blevet brugt flere steder, men at de nærmere detaljer omkring, hvor og hvornår at kortet var blevet anvendt, ikke interesserede politiet synderligt. - Jeg nævnte for politiet i telefonen mandag morgen, at kortet var blevet brugt. Men det interesserede ikke den politibetjent, jeg havde i røret. Hun fortalte mig, at anmeldelsen var en todelt proces. Først skulle tyveriet fra huset anmeldes, og var kortet misbrugt, var det banken, der skulle anmelde det. Hun mente dog, at man ville forfølge pengesporet alligevel, men uden at hun kunne love det, siger Hanne Jakobsen. Efter at politikommissær Ole Hillerup onsdag den 24. april blev bekendt med kortmisbruget, er politiet gået i gang med at se på overvågningsbillederne fra Cirkel K og 7-Eleven, hvor gerningsmændene brugte dankortet flere steder i løbet aftenen lørdag den 20. april. Det skriver Ulrik Kristensen i en besked til JydskeVestkysten. Politikommissær Ole Hillerup bekræfter, at man nu er i færd med at efterforske sagen og se på overvågningsbillederne. Han kan dog ikke forklare, hvorfor oplysningen om det misbrugte dankort ikke gik videre til ham eller blev noteret i sagen, da Hanne Jakobsen anmeldte tyveriet mandag den 22. april. - Det ved jeg ikke. Men vi kan ikke efterforske noget, vi ikke ved, siger han.