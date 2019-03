Nu bliver de ældre selv hørt

Plejehjemsbeboerne i Esbjerg Kommune får nu selv mulighed for at fortælle, hvad de synes om aktivitetsniveauet. Politikerne sætter en undersøgelse i gang.

- Vi har besluttet at gennemføre en række interviews med beboere på kommunens plejehjem. Det er en tilfredshedsundersøgelse med fokus på aktiviteterne på de forskellige plejehjem, og det bliver en antropolog, der skal ud at tale med de ældre, fortæller udvalgsformand Olfert Krogh (DF).

Individuelle hensyn

- Vi kan som politikere have vores syn på sagen, og det samme kan pårørende, gæster og ansatte på plejehjemmene. Men det er nu en gang beboerne, der drejer sig om, og derfor skal vi selvfølgelig høre deres mening. Det kan jo være, at det viser sig, at de faktisk ikke selv synes, der er behov for flere aktiviteter. Det kan også være, vi gennem undersøgelsen får at vide, at beboerne synes, der er brug for en anden slags aktiviteter end dem, vi tilbyder i dag. Og vi vil selvfølgelig lytte nøje til besvarelserne, lover Ulla Koman-Mejer.

Hun understreger ligesom Olfert Krogh, at man fra politisk side prøver at sætte rammerne for at tage så store individuelle hensyn som muligt, men at det i sidste ende er op til det enkelte plejehjem og dets ledelse at finde løsningerne.