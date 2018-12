Nu bliver boliger tilladt i Rambøll-domicil

Bygherren har blandt andet søgt om dispensation til at overskride byggemuligheden med 138 kvadratmeter, som en tilbygning på 3. sal udgør sammen med en efterisolering af enkelte eksisterende facader. Udvidelsen svare til en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra de 101,6 til 104,8. Der ønskes også nye altaner, som placeres uden for byggefeltet, som derfor også er et dispensationsforhold. En del af altanerne bliver med foldeglas-løsninger reelt derfor udestuer.

Esbjerg: Det esbjergensiske investerings- og ejendomsselskab, E. Bank Lauridsen Holding A/S, der tidligere i år købte det forhenværende Rambøll-domicil på Højgadegrunden af PFA Ejendomme for at omdanne bygningen til boliger, har nu for anden gang fået grønt lys fra politikerne i Plan & Miljøudvalget til at gå i gang.

Samme vurdering

Da sagen blev behandlet i første omgang vedlagt tre høringssvar fra beboere i Willemoesgade 8, handlede indsigelserne blandt andet om, at altanerne i Rambøll-bygningen vil hindre deres udsigt til havnen og Fanø, at altanerne vil virke voldsomme og dominerende samt at de vil komme til at opleve indbliks-gener fra de nye boliger/altaner. De skrev også, at tilbygningen på tagetagen vil skygge for lysindfaldet til de nærmeste boliger, og de frygter øget trafik i weekenderne. De yderligere fire høringssvar, som politikerne nu har set, går i det væsentlige ud på det samme og kommer fra dels to andre beboere i Willemoesgade 8, dels to beboere i ejerlejligheder i Strandbygade 16, som er etageboligbyggeriet nord for det gamle Rambøll-domicil.

De nye bemærkninger ændrer imidlertid ikke på hverken forvaltningens eller politikernes vurdering af, at dispensationerne ikke udgør væsentlige gener, oplyser udvalgsformand Karen Sandrini (S).