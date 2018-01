Nu bliver Ørstedsvej i Ribe lukket af

Ribe: Selv om det er tre og et halvt år siden, at Esbjerg Kommune sagde ja til Dansk Træ Emballages ønske om at få lukket den nordlige ende af Ørstedsvej af, så er det først inden for den nærmeste fremtid, at bilister må finde andre veje end denne på vej ud af industrikvarteret.

For tiden arbejdes der nemlig på højtryk ved både udgangen af Ørstedsvej mod Kærbølvej og ved den nuværende indkørsel til området tættest på genbrugsstationen.

- I denne uge kommer de to porte, som vi skal have sat op, og det betyder, at vejen vil blive lukket inden for de næste uger. Grunden til, at lukningen af vejen først sker nu, er, at jeg ikke har ønsket at få den lukket, før det var nødvendigt. Og nu har vi formelt overtaget arealet på den østlige side af vejen, så derfor har Esbjerg Kommune presset på for, at vejen skal lukkes, fordi den ikke er offentlig længere, forklarer Orla Poulsen, direktør for DTE, som tilføjer, at der vil blive opsat skiltning nær portene, så uvedkommende ved, at de er på vej ind på et industriområde.