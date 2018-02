Nu blive store istapper fjernet på Vestkystvej

- Fordi vi vurderede, at det, der ramte bilisten, ikke kunne komme fra de istapper, som fortsat hang under broerne. Politiet har også været ude og kigge på dem, og de vurderede også, at de ikke udgjorde nogen risiko for trafikken, siger Søren Heide Lambertsen.

- Vi har kunnet se, blandt andet i kommentarsporet under jeres artikler, at folk føler sig utrygge over istapperne. Derfor fjerner vi dem nu. Folk skal ikke være utrygge, når de kører på vejen, siger Søren Heide Lambertsen.

Bilisten Bjarne Winther blev søndag ramt af en halv meter lang istap, da han kom kørende ad Vestkystvej.Istappen ramte og splintrede på forruden og var årsag til, at Bjarne Winther bremsede så hårdt på, at han blev slynget ud af sin sele og fik en nakkeskade. Derudover fik han ødelagt en forlygte og en vinduesvisker på bilen. Kommunen var tirsdag ude og inspicere de istapper, som fortsat hang under de tre vejbroer over Vestkystvej. Fagfolkene vurderede her, at istapperne hang så langt uden for kørebanerne, at de ikke ville kunne ramme biler.

Glad anmelder

Nyheden glæder Bjarne Vinther, der søndag blev ramt af en halv meter lang istap, da han kom kørende ad Vestkystvej.

- Det er jeg hjertens glad for at høre. Jeg kunne jo se på de sociale medier, at andre også var utrygge, og det behøver de ikke længere at være. Det er bare synd, det skulle tage så lang tid, siger Bjarne Winther.

Selvom istapperne nu bliver fjernet, har Bjarne Winther ikke tænkt sig at trække sin politianmeldelse mod Esbjerg Kommune tilbage. Snarere tværtimod.

- Det her viser bare, at jeg blev mødt med idioti, og at de burde have fjernet dem tidligere. Så jeg mener faktisk, at der nu er endnu større grund til at politianmelde kommunen for mangel på rettidig omhu, siger Bjarne Winther.