Novrupskolen overlever trods byråds beslutning om lukning

Esbjerg Kommune: Novrupskolen var en af de besparelser, alle otte forligspartier i Esbjerg Byråd høstede ved budgetaftalen for 14 dage siden, men mod alle odds får det særlige undervisningstilbud, der hører under Esbjerg Ungdomsskole og som er rettet mod børn og unge i alderen 12 til 17 år med massive problemer i forhold til adfærd og trivsel, lov at leve videre.

Det er konsekvensen af en justering af budgetforliget, som partierne har foretaget i enighed.

Ifølge borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er baggrunden en henvendelse fra ungdomsskolens bestyrelse, der påviste, at man kunne spare de knap 1,3 årlige millioner andetsteds.

Formand for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), oplyser til JydskeVestkysten, at når det var muligt for bestyrelsen at finde pengene uden at skulle lukke skolen, så hænger det sammen med, at specialtilbuddet har fået penge i henhold til normeringen på 12 elever, men de seneste fire år har der udelukkende været otte elever tilknyttet. Dermed har Novrupskolen reelt haft et overskud.

- Specialtilbuddet har haft en akutfunktion, så det har været muligt at sende elever til Novrupskolen med kort varsel, og det er så den del, der spares væk, kan man sige. For det første har det ikke været brugt, for det andet har vi andre muligheder, hvis der pludselig skulle opstå et behov, siger Diana Mose Olsen.

Hun siger samtidig, at Esbjerg Kommune i forvejen er i færd med at se på hele viften af tilbud for specialundervisning.