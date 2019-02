Nordre Skole holdt folketingsvalg

Der var folketingsvalgsstemning på biblioteket på Nordre Skole i Bramming torsdag. Skolen har flere gange holdt paneldebat med politikere, men i år holdt de for første gang også valg for 8. og 9. klasserne

BRAMMING: Der var rigtige politikere i et panel i biblioteket. Der var debat og spørgsmål fra salen, og stemmebokse i form af afskærmninger, og skraldespande som stemmeurner. Alt var så rigtigt, som det kan blive, når et folketingsvalg er iscenesat, og vælgerne er to-tre år fra at få stemmeret.

Nordre Skole har flere gange haft paneldebat, hvor de har inviteret politikere, men det er første gang, de også holder et valg. Det foregik som del af undervisningen i samfundsfag, hvor eleverne har arbejdet med valg, debat og politiske spørgsmål, sat sig ind i emnerne og udarbejdet spørgsmål til politikerne i panelet. Tre elever fra 9. klasse syntes godt om arrangementet:

- Det var godt, fordi man ikke bare skal sidde i klassen, sagde Kathrine Ditlevsen fra 9. C

Klassekammeraten Caroline Fjordbak Olesen var enig:

- Det var godt, at vi kunne få lov til at stille spørgsmål.