NorSea skriger på mere arbejdskraft

Konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft er hård, og det mærkes især hos NorSea, efter at virksomheden har fået hul igennem til nye markeder og nu har behov for at fastansætte flere folk

- Vi har fået hul igennem til nye markeder, hvor vi kan udnytte de kompetencer, som vi har brugt i mange år til offshore-installationer, hvor der stilles ekstremt høje krav. Det er i sig selv positivt, men det åbner for en anden problemstilling, hvor vi har et større behov for medarbejdere i en tid, hvor mange virksomheder råber og skriger på nye medarbejdere. Vi laver alt fra trapper til bygningsstål til byggeindustrien, mens vi samtidig også mærker, at der er fornuftig aktivitet indenfor offshore, hvor vi både servicerer eksisterende rigge og i forhold til genopbygningen på Nordsøen. Det giver os udfordringer i forhold til at finde flere kvalificerede medarbejdere, som vi kan fastansætte, forklarer Marc Billing, Factory Manager, Steel N' Paint, NorSea, som har gjort brug af midlertidig arbejdskraft for at følge med den stigende efterspørgsel.

Ansvarlighed

- Det har været nødvendigt for os at leje arbejdskraft ind til ad hoc-projekter, og det er der såmænd ikke noget galt med, men vi vil gerne have vore egne medarbejdere, så vi kan beholde læringen internt samt videreuddanne vores egne folk. Vi har stor fokus på at tilbyde vores medarbejdere de bedste forhold i forhold til jobsikkerhed, arbejdsglæde og udvikling. Her i foråret har vi fastansat to nye smede og en maler, og det er kun muligt, fordi vi en attraktiv virksomhed, konstaterer Marc Billing, som også peger på, at virksomhederne selv må tage et ansvar for at have fremtidens arbejdsstyrke på plads.

- Det er selvfølgelig også et spørgsmål om konjunkturer, men fra vores synspunkt er der tale om en flaskehals, som udfordrer og rammer branchen generelt. I NorSea bidrager vi aktivt ved at tage så mange lærlinge ind, som det er ansvarligt muligt for på sigt at være selvforsynende på arbejdskraft, understreger Marc Billing.