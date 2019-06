NorSea skal levere komplet sygehus til trecifret millionbeløb på Nordsøen

- Vi ser frem til at udvide samarbejdet med NorSea, og er glade for at de kan levere en samlet løsning med et koncept, der involverer alt fra kontakt til sundhedsmyndigheder, drift af klinikker til levering af medicin og udstyr, forklarer Troels Rasmussen, Health & Safety Manager hos Total E & P Danmark.

På jagt efter personale

Hos NorSea er glæden også stor over den indgåede aftale.

- Det er løsning, hvor vi dybest set leverer et komplet sygehus til Nordsøen via vores samarbejde med Teledoktor, hvor Søren Kristensen bliver vores nye cheflæge i NorSea. Dermed er vi den største leverandør af sundhedsydelser på den danske del af Nordsøen, og alene denne aftale har en værdi på et trecifret millionbeløb. Vi ser et stort vækstpotentiale i dette marked, når vi kan levere en så helstøbt løsning, hvor vi trækker på vores digitale løsninger. Det handler om at skabe et produkt, der er enkelt for kunderne, konstaterer Anders Aalund Olsen, Head og Logistics & Offshore Solutions hos NorSea.

Ifølge NorSea har man overtaget seks medarbejdere hos Total, som ansættes på uændrede vilkår. Samtidig består pakken af ting, som tidligere var hos flere leverandører, men som nu er samlet hos NorSea.

Allerede nu er der ansat en del af det nødvendige personale, men man stadig er på jagt efter sundhedspersonale til at løfte den store opgave.

Total og NorSea har traditionelt tætte forbindelser fra tiden, hvor Total hed Maersk Oil og hvor NorSea var Danbor - også ejet af Maersk - og fungerede som olieselskabets base på Esbjerg Havn.

Sidste år indgik Total og NorSea også en vigtig aftale om levering af en række services i forbindelse med baseoperationen for felterne i Nordsøen.