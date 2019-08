NorSea opruster specialistafdeling med ansættelse af chef

Torben Rubin Iversen er ny General Manager for NorSea Offshore Specialists, og han har fået en klar mission om at bygge en større afdeling op.

Esbjerg: NorSea i Esbjerg, der er det tidligere Danbor på Esbjerg Havn, opruster yderligere i afdelingen Offshore Specialists. Forklaringen er ifølge en pressemeddelelse, at efterspørgslen har vist sig at være tilstede for en såkaldt supply chain løsning, der rækker hele vejen fra produktion til overordnet projektledelse og ingeniørløsninger.

Som en betydelig del af oprustningen ansætter NorSea Torben Rubin Iversen, som får til opgave at opbygge en slagkraftig afdeling.

- Vi reetablerede afdelingen sidste år, og vi kan se, at der er nogle muligheder i dette forretningsområde, så derfor har vi valgt at udvide igen. Det sker blandt andet ved at tilføre en kapacitet som Torben Rubin Iversen, som med sit indgående branchekendskab og sin gode personlighed er den helt rigtige til at tage afdelingen endnu et skridt fremad. Vi tilpasser os hele tiden de ønsker, som vi får tilbage fra markedet, og alt tyder på, at der i fremtiden bliver endnu mere behov for leverandører, som kan håndtere en større portefølje og projekter fra A til Z. Der har vi som koncern en styrke, hvor vi også kan trække på vores tilhørsforhold til shippinggiganten Wilhelmsen, oplyser Anders Aalund Olsen, Head of Logistics & Offshore Solutions.