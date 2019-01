Når byggeriet af Facebooks store datacenter ved Andrup påbegyndes, vil Esbjerg Kommune åbne for muligheden for, at arbejdere og håndværkere fra byggeriet kan indlogeres midlertidigt på Nørremarkskolen i Ribe, der fra 1. marts vil stå tom. Arkivfoto: René Aunsbjerg Fogh

Når Nørremarkskolen i Ribe kommer til at stå tom fra 1. marts, vil Esbjerg Kommune være åbne for midlertidigt at leje skolens lokaler ud til de håndværkere, der skal være med til det store Facebook-byggeri ved Andrup. Udvalgsformand understreger, at der endnu ikke er truffet en endelig beslutning om skolens fremtid.

Ribe: Rygterne og ønskerne er mange for, hvad der skal ske med den gamle Nørremarkskole i det nordlige Ribe, når de sidste flygtninge efter planen rykker ud af bygningerne 1. marts. Medborgerhus, samlested for dagplejere eller hus for pigespejdere lyder nogle af de lokale forslag på, men ifølge Esbjerg Kommune er der endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med Nørremarkskolen. Formand for kommunens Plan & Miljøudvalg, Karen Sandrini(S), forklarer, at det er vigtigt at huske på, at bygningen kun må bruges som skole, og hvis ikke, så skal den rives ned. Da situationen opstod omkring det at skulle huse flygtninge, blev der lavet en ændring af planloven, der gav denne mulighed, men skal skolen bruges til andet, så skal hele sagen omkring Plan & Miljøudvalget. - Man skal hele tiden have for øje, at hvad end man bestemmer, eller hvad forslag der kommer, så skal det i udgangspunktet driftes af kommunen, og der er endnu ikke truffet beslutninger om Nørremarkskolen, siger Karen Sandrini, der godt kender til de mange gode forslag, der er kommet fra folk i området, og hun forklarer, at hun vil tage alt med i en samlet betragtning, hvis sagen skulle ende på hendes skrivebord.

Facebook-byggeri Det forventes, at opførelsen af Facebooks nye bygning ved Andrup kan påbegyndes i første kvartal af 2019 og så snart, beslutningen er blevet godkendt i Byrådet.Der bor i øjeblikket kun seks flygtninge i de bygninger, som tidligere husede Nørremarksskolen i Ribe, og den 1. marts 2019 lukkes skolen som midlertidigt indkvarteringssted for flygtninge.

Når byggeriet af Facebooks store datacenter ved Andrup påbegyndes, vil Esbjerg Kommune åbne for muligheden for, at arbejdere og håndværkere fra byggeriet kan indlogeres midlertidigt på Nørremarkskolen i Ribe, der fra 1. marts vil stå tom. Kort: Cowi

Facebook Karen Sandrini kaster også selv et helt nyt forslag ind i debatten om fremtiden for Nørremarkskolen. - Vi har også den mulighed, at kommunen kan leje bygningerne og værelserne ud til de håndværkere og arbejdere, der skal arbejde på det store facebookbyggeri i Andrup, og det er noget, vi også vil se nærmere på, siger Karen Sandrini, der mener, mulighederne er mange på Ribe Nørremark omkring Nørremarkskolen. - Hele kvarteret har udviklet sig positivt de senere år. Der er kommet flere udstykninger, og det er blevet et attraktivt sted at bo, siger Karen Sandrini og uddyber, at det vigtigste for hende er, at hele området omkring skolen ikke blot bliver til et sted, der står og forfalder. - Lige meget hvad vi laver, skal det være noget, der vil få en positiv effekt eller tiltrækningskraft på lokalområdet, og jeg kan sagtens se, at man river de gamle bygninger ned og udstykker området med mulighed for nye boliger, siger Karen Sandrini.

Lokalt demokrati På seneste møde i Lokalråd Ribe Midt blev det også diskuteret, hvad der skulle ske med de tomme bygninger på hjørnet af Mosevej og Sorsigvej. Samtalen gik blandt andet på, hvorvidt det skulle rives ned eller bruges af nogle af de mange grupper, der uofficielt har lagt billet ind på at få lov at bruge dele af bygningen. - Vi diskuterede, hvad der ville være hensigtsmæssigt i området, men vi har endnu ikke en officiel holdning omkring, hvad vi fra lokalrådet mener, der skal ske med skolen, siger formand Niels Frederiksen, der mener, det i første omgang er vigtigt at finde ud af, hvilken tilstand bygningerne er i, og hvorvidt man kan bruge haller eller andre dele af skolen. - Jeg synes, det rigtige ville være at inddrage borgerne og måske nedsætte en borgergruppe i en form for lokalt demokrati, hvis det viser sig, at man kan få lov at bruge bygningerne, siger Niels Frederiksen.