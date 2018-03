Nørderne mødtes til påsketræf hos Lustrups Jeep-ekspert

Lustrup: - Niels Henning har bare en ekspertise, som der ikke er andre, der har herhjemme. Han kan reparere en jeep på gehør og gefühl, og så er han er en god, gammeldags mekaniker.

Roserne er mange og store omkring Niels Henning Sørensen fra Lustrup Miniværksted, der er Danmarks vel nok fremmeste mekaniker af Jeeps og gamle militærkøretøjer, og Skærtorsdag holdt den dygtige mekaniker sit traditionsrige påsketræf for Jeep-entusiaster på det lille værksted, hvor han ifølge rygterne kan lytte sig til, hvad der er galt med en bil. hans egen forklaring er, at når han ikke kan tale med patienten, så må han bruge sanserne, og den evne har han udviklet, siden han startede som mekaniker i 1965.

- Han har de ting og dele, der ikke findes på markedet mere. Det er de originale og brugte dele, han har, og det er det helt rigtige, når man som jeg går helt i detaljen med min bil. Jeg har fundet præcis de dele jeg mangler til min M38 A1, så det jeg rigtig glad for, siger Bent Langhoff fra Hellerup, der tidligt torsdag morgen kørte tværs igennem landet for at nørde jeeps med de mange andre fremmødte gæster, der udover reservedele også var kommet for Niels Hennings hustrus, Inges, berømte bagværk, der blev serveret fra et havebord i værkstedet under påsyn fra nøgne, letolierede damer fra de klassiske værkstedskalendere.