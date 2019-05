Nøgen aggressiv mand anholdt i Ribe

Uro: I Ribe på Stenbogade blev Syd- og Sønderjylland tilkaldt klokken 23.23 lørdag aften. Her var en mand uden tøj på truende og voldsom overfor andre på en beværtning. Da politiet ankommer til stedet er manden så aggressiv og påvirket, at de vælger at anholde ham, for at lade ham overnatte i detentionen.

- Patruljen finder ikke nogen på stedet, som skulle være blevet slået. Men vi sigter ham for overtrædelse af restaurationsloven, fortæller Thor Møller, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden blev løsladt igen søndag morgen, efter han havde fået udleveret et sæt genbrugstøj. Manden, som er 45 år, kommer fra Frederiksberg.