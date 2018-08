Den kombinerede ungdomsuddannelse er en to-årig ungdomsuddannelse, der henvender sig til unge under 25 år, som ikke er parat til at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Hvad med os?

Marco Danielsen har gået på skolen i tre uger, men tirsdag morgen blev han sammen med de øvrige elever orienteret om, at Esbjerg Byråds økonomiudvalg har sagt nej til at give skolen økonomisk krisehjælp, og at bestyrelsen på et ekstraordinært møde mandag aften blev enig om at gå i betalingsstandsning og begære sig selv i konkurs.

Beskeden gjorde Marco Danielsen frustreret.

- Jeg er rigtigt ked af, at min skole skal lukke. Det er et fristed for mange af os unge, som har det lidt svært. På EFE lærer jeg ikke kun dansk og matematik, jeg lærer også at klare mig i hverdagen. Hvad skal der blive af mig nu, spørger han og fortsætter:

- Flere af eleverne er kede af det. Vi har været glade for at gå på skolen, og vi er bekymrede for vores fremtid. Hvis ikke vi går i skole, kan vi heller ikke bo i studieboliger eller få udbetalt skoleydelse. Det kan få store personlige konsekvenser for os og vores fremtid, siger Marco Danielsen.

Han håber fortsat, at skolen kan reddes.

- Ja, vi mangler lidt penge til at komme på rette spor igen, men vi håber, at det på en eller anden måde alligevel kan lade sig gøre at redde skolen. Vi ved ikke hvordan, men vi håber.