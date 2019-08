Ninna smed en flaskepost i vandet: Syv år senere er den nået til Norge

Flaskepost

En flaskepost er en form for kommunikation, hvor et budskab er forseglet i en vandtæt beholder og sendes ud i havet. Beskeden er ikke beregnet til en bestemt person, men til at ende, hvor vinden bærer den hen. De bliver ofte forbundet med mennesker, der er strandet på en øde ø, der forsøger at blive reddet.