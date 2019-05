- Rie har haft sklerose i mange år, og jeg selv har gennem noget tid døjet med besvimelsesanfald. Rie har fem gange fundet mig liggende bevidstløs på gulvet. For nogle måneder siden begyndte vi at tale om muligheden for at lukke pølsevognen, og til sidst nåede vi frem til, at det var det eneste forsvarlige at gøre. Vi slipper dog ikke tøjlerne helt, vi beholder en af de mobile pølsevogne og vil stadig som hobby tage ud til arrangementer og fester, fortæller Niller.

Nillers Pølsevogn ligger på hjørnet af Strandygade og Nørregade.Det er Esbjerg Kommune, der udlejer stadepladsen. Betalingen er ifølge Niller 2,5 procent af omsætningen. Den 27. maj er sidste frist for at ansøge Vej & Park om at leje stadepladsen.

Uvis fremtid

Det er fortsat uvist, hvad der skal ske med pølsevognen og stadepladsen på hjørnet.

- Jeg har en seriøs køber til pølsevognen, men det er ikke givet, at vedkommende også kan få lov til at leje stadepladsen. Det er Esbjerg Kommune, der som ejer kan bestemme, hvem der får lov at leje pladsen, og det er sådan, at handicappede og velgørende foreninger har fortrinsret. Hvis ikke min køber får stadepladsen, bliver pølsevognen nok umulig at sælge og bliver skrottet. Den er 70 år gammel og på hjul, og det er med sikkerhed Esbjergs ældste pølsevogn, siger Niller.

Stemmen er flere gange ved at knække over for Niller, for det er en beslutning, som han bestemt ikke er glad for.

- Jeg har kørt den biks op helt fra bunden, og jeg har ikke tal på, hvor mange timer jeg har tilbragt bag disken. Det har været en meget svær beslutning, men det er desværre nødvendigt. Mit håb er, at vognen kan blive drevet videre på stedet, men der er jo ikke min beslutning. En ting er sikkert, når jeg går på efterløn til juli; det bliver krafteddermame underligt, siger Niller.