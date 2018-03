Niels Peter fra Ribe lærte at læse i en alder af 54

Ved computeren hjemme i stuen i Klostergade er 55-årige Niels Peter Larsen for alvor kommet i gang med at læse bøger i stor stil. Foto: Ole Maass.

55-årige Niels Peter Larsen blev for et år siden færdig med et intensivt læse- og skrivekursus, som hans arbejdsgiver, HedeDanmark, sendte ham på. For Niels Peter Larsen har det åbnet en ny verden for ham: bøgernes verden.

RIBE: Niels Peter Larsen brugte forleden dag 5 1/2 time på at pløje en interessant biografi om sangeren John Mogensen igennem. Han blev så fanget af bogen, så han læste den omtrent ud i én køre. For godt et år siden var det utænkeligt, at Niels Peter Larsen kunne læse en bog. Han er nemlig ordblind, og de første 54 år af sit liv har det handicap betydet, at bøgernes verden stort set var lukket land for ham. Niels Peter Larsen bor i Ribe og har sin arbejdsplads hos HedeDanmark i Esbjerg. Her arbejder han med at renholde byens grønne områder. I december 2016 blev han tilbudt et fire måneders intensivt læse- og skrivekursus hos AOF i Esbjerg. Det var HedeDanmark, som tilbød Niels Peter Larsen at komme på kurset med fem timers daglig læse- og skriveundervisning, og det vel at mærke samtidig med, at han fik fuld løn.

Sportsmand 55-årige Niels Peter Larsen har gennem tyve år dyrket taekwondo, og han bruger fortsat meget af sin fritid på at motionere - på cykel og på løbeture. Taekwondo-sporten har også givet ham interesse for de tilværelsens mere spirituelle sider. Flere af de bøger han har læst tager således også udgangspunkt i spirituelle emner.

Hjælpemidler På kurset fik Niels Peter Larsen de hjælpemidler, han ikke tidligere havde fået, og som betød, at han gennem sin skoletid aldrig blev fortrolig med at læse. - Jeg startede i sin tid i den daværende Bispegades Skole, og efterfølgende kom jeg på Vittenbergskolen. Min lærere vidste dengang ikke rigtig, hvad de skulle stille op. Men som 12-årig blev jeg sendt til Århus, hvor jeg på en ordblindeskole fik konstateret, at jeg faktisk var ordblind. I 8. klasse kom jeg på Skibelund Efterskole, og her gik jeg i tre år. Her kunne jeg få hjælp i de fleste af døgnets timer, men nogen boglig uddannelse var jeg ikke i stand til at gennemføre, fortæller Niels Peter Larsen en kølig marts-eftermiddag i sit lille gamle byhus i Klostergade. Han er lige nu hjemsendt på vinterorlov fra jobbet med de grønne områder. Derfor har han tid til at læse og styrke de færdigheder, han fik på læsekurset. Biografien om John Mogensen han forleden læste ud i én køre, var ikke den trykte udgave af bogen. Det var derimod den digitale udgave - via hjemmesiden Nota. På denne side er der mange tusinde bøger, og her kan man som ordblind følge med i teksten, mens denne læses højt. - Så lytter jeg til teksten, samtidig med at jeg selv sidder og læser med. Siden jeg sluttede på læse- og skrivekurset for et år, har jeg på denne måde fået læst 17 bøger. Det betyder rigtig meget for mig, og det har gjort min verden større, lyder det fra Niels Peter Larsen.