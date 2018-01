Niels Christian kæmper for sit landbrug på Mandø

MANDØ: 57-årige Niels Christian Nielsen elsker sin fødeø, Mandø.

Han brænder også så meget for at drive landbrug på øen, at han betaler en merpris på 320.000 kroner for 14,7 hektar jord tæt på hans gård på øen. Samtidig med, at han afgiver 15,2 hektar anden jord i forbindelse med den jordfordeling på Mandø, som Den Danske Naturfond netop har afsluttet.

- De 15,2 hektar jord, jeg sælger, ligger længere væk fra min ejendom. De grænser op til Naturstyrelsens jord, og den jord var behæftet med begrænsninger, og i øvrigt var græsset på jorden helt bidt ned af de bramgæs, som plager os meget herovre. Så denne jordfordeling skulle gerne blive til fordel for mig. Ellers var jeg heller ikke gået med til at betale 320.000 kroner ekstra, konstaterer Niels Christian Nielsen torsdag formiddag, hvor januar-solen står højt over Mandø.

Samlet får han altså en halv hektar jord mindre, men jorden han køber må han pløje og kan dermed dyrke afgrøder på til gavn for driften af hans gård med 200 får og 130 stykker kvæg af Limousine-racen.

Nok brænder han for at drive landbrug på fødeøen, men han erkender også, at betingelserne for at få en fornuftig indkomst ud af arbejdet er vanskeligt.