Nidde Thomsen var et velkendt ansigt i Gørding, hvor han i 40 år ejede kiosken i midtbyen. Han blev ofte set i selskab med sin cykel, som han brugte som transportmiddel og rejsemakker. I løbet af sit næsten 100 år lange liv formåede Nidde at blive helt sin egen, selvom han havde arvet navn, kælenavn og karrieren fra sin far.