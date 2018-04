Nicolai fra Hjerting ræser videre i britisk mesterskab

Esbjerg: Nicolai Kjærgaard fra Hjerting har lagt sig sikkert i spidsen for det engelske Formula 3 Grand Prix, og i den kommende weekend satser han på at udbygge føringen under tre løb på Rockingham Speedway Park i Northampton.

Danske Nicolai Kjærgaard er helt afklaret med sin rolle som førstekører i British Formula 3 for det legendariske motorsportsteam Carlin forud for 2. afdeling af det britiske mesterskab.

Mesterskabet afvikles over i alt 24 løb over otte weekender.

For det 18-årige motorsportstalent fra Hjerting ved Esbjerg begyndte arbejdsugen allerede tirsdag aften, hvor han efter to skoledage på handelsgymnasiet på Rybners i Esbjerg fløj til England for at være med i forberedelserne til løbet.

Nicolai Kjærgaard fik den bedst tænkelige start på sæsonen, da han for en lille måned siden fik en andenplads, en fjerdeplads og en sejr under de første løb på Oulton Park. Han fører nu serien med 18 point foran nærmeste konkurrent.