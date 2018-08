Nicolai Kjærgaard vandt bronze i Oldtimer Grand Prix på Nürbrugring

Esbjerg: Det 19-årige motorsportstalent Nicolai Kjærgaard er nok bedst kendt som hurtig Formel 3-kører på banerne i England, men han kan også kører stærkt i andre sammenhænge. Det har han netop bevist ved at blive nummer tre i sin klasse i det legendariske Oldtimer Grand Prix på Nürburgring.

Den fine placering blev opnået i farens 55 år gamle Lotus Elan. Både faren, Christoph Kjærgaard og dennes bror Andreas, har deltaget i talrige motorløb i ind- og udland. Så Nicolai har ikke interessen for motorsport fra fremmede. Hvert år samles tusinder af veteranbiler og deres ejere ved Nürburgring, hvor familien Kjærgaard også er faste gæster. Her afvikles Oldtimer Grand Prix - i år for 46. gang.

Det er Christoph Kjærgaard selv, der skruer og vedligeholder den gamle racerbil, og han kørte også selv i en af klasserne, ligesom han har gjort adskillige gange før. Det var imidlertid Nicolai, der sad bag rattet i CLP-klassen, en serie for de små og hurtige GT og prototypebiler, og den unge gymnasieelev er så stærkt kørende, at han for 3. gang vandt sin klasse. I den samlede stilling på tværs af klasserne blev han nummer 3.

Hjemme i Esbjerg venter skolestart på 3. HHX på Rybners før Nicolai Kjærgaard igen skal bag rattet.