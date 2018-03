Nicolai Kjærgaard topper forud for sæsonstarten i Formel 3

Den danske Formel 3-kører, Nicolai Kjærgaard, har i denne uge trukket overskrifter i den britiske motorsportspresse, efter at han med løbssejre og de sammenlagt bedste omgangstider har gennemført testkørsler op til sæsonstarten på Oulton Park i dag lørdag og på mandag.

Han er bare 18 år og Team Danmark-gymnasielev på Rybners i Esbjerg. Men efter de seneste ugers testkørsler og ikke mindst torsdag og fredagens træningssessioner på Oulton Park kunne det være begyndelsen på noget stort for den danske formel 3-kører Nicolai Kjærgaard fra Esbjerg-forstaden Hjerting.

Torsdag blev det hurtigste omgangstid i et løb og top 5 placeringer i de to andre løb, og langfredag blev det til bedste omgangstider i to løb og gode omgangstider i de to øvrige tests. Nicolai K var kort sagt så godt kørende i sin Carlin-racer, at han begge dage havde de sammenlagt bedste omgangstider.

- Bedre forberedelse kan man simpelthen ikke få. Jeg er glad for at se, at mine tre holdkammerater også har klaret sig godt, så det ikke bare kommer til at handle om enkeltpersoner, men at Carlin også får slået sit navn fast med en ny British Formula 3-besætning, siger en glad Nicolai Kjærgaard i en pressemeddelelse.