Siden 1985 har der stået skrøbeligt porcelæn i et af Esbjergs mest befærdede trafikkryds. Antikbutikken på hjørnet af Stormgade og Frodesgade har lagt vægge til mangen et godt køb, men ikke mindst var butikken et hjertebarn for indehaver Poul Jørgen Møller, der nu er død.