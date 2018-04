Nedslidte boliger i Sædding fik besøg fra Christiansborg

For med ghettoudspillet, der finansieres ved at hente 12 milliarder kroner af Landsbyggefondens midler til nedrivning og omdannelse af landets udsatte boligområder frem mod 2026, risikerer nødvendinge renoveringsopgaver, herunder AB's i Ådalsparken, at falde eller blive udskudt på ubestemt tid. Imidlertid ser det ud til, at Dansk Folkeparti på Christiansborg - sammen med Socialdemokraterne, der hele tiden har været imod den foreslåede finansiering af udstpillet - har stukket en kæp i hjulet på regeringens planer, og det var en af de ting, Venstres ordfører Carl Holst, der har været en af forhandlerne på udspillet, måtte forholde sig til, da han forleden var på rundtur i Ådalsparken.

Strategi fastholdes

- Vi har lagt op til at disponere en lidt større andel af Landsbyggefondens midler i de udsatte områder, og det står vi fuldt på mål for, fordi vi mener, at problemerne omkring parallelsamfund skal løses. Og hvis vi skal løse de problemer, er vi nødt til at målrette indsatsen de steder, hvor problemerne er størst. Jeg kan forstå, at DF er imod vores forslag til finansiering af udspillet. Jeg lytter gerne til, hvordan DF så vil finansiere udspillet. Men det ændrer ikke ved kernen og strategien i udspillet - vi er simpelthen nødt til at gøre op med de parallelsamfund, vi har i Danmark, og et af redskaberne i regeringens strategi er at forandre ghettoområderne fysisk. For når et boligområde lukker om sig selv, betyder det, at det ikke fungerer som en integreret del af samfundet. Det skaber utryghed alle steder, siger Carl Holst, der roser AB for en informativ rundtur.

Carl Holst og Anders Kronborg har over et par måneder skændtes om finansieringen af ghettoudspillet og det faktum, at det er lejerne i landets almennyttige boligforeninger, der - i henhold til udspillet - skal betale for en fejlslagen integration.