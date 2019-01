Nedslidt boligejendom for udviklingshæmmede får en overhaling

Boliger for seks udviklingshæmmede på Drost Pedersvej i Ribe trænger alvorligt til en kærlig hånd. Renoveringen betyder huslejestigninger for beboerne, men det er ikke et problem, mener kommunen.

Det er LEV, der afholder omkostningerne til renoveringen, men regningen skal dækkes ind via Esbjerg Kommunes leje af ejendommen, og det betyder således, at beboernes månedlige husleje vil stige fra omkring 1. juni i år, når renoveringen ventes færdig. Social & Tilbud har dog vurderet, at huslejestigningen ikke bliver højere, end de nuværende beboere vil være i stand til at betale. Fire af de nuværende beboere er på førtidspension, og en beboer er i fleksjob.

Helt nødvendigt

Ifølge de beregninger, som Esbjerg Kommune har foretaget, vil lejen for en eksempelvis 96 kvadratmeter lejlighed stige med 904 kroner og lande på 3.894 kroner. Mens den mindste af lejlighederne, der er på 45 kvadratmeter, får en stigning på 85 kroner per måned og herefter koster 1.825 kroner.

Huslejestigningerne afbødes i nogen grad af, at den store fælleslejlighed omdannes til beboelse, så der kommer en ekstra indtægt. Som led i aftalen om renoveringen binder Esbjerg Kommune sig til 10 års uopsigelighed i lejeaftalen, så størstedelen af omkostningerne kan afskrives over den samme periode. Forvaltningen har vurderet, at det er problemfrit for kommunen at binde sig, fordi der også i de kommende 10 år vil være behov for lejemålene i botilbuddet, der hører under Voksenstøtten Ribe, fordi de ligger bynært og er forholdsvis billige i betragtning af deres størrelse.

Renoveringen af lejemålet er godkendt i Social & Arbejdsmarkedsudvalget, og udvalgsformand Henrik Vallø (Borgerlisten) kalder renoveringen "virkelig tiltrængt":

- Der skal blandt andet nyt tag på ejendommen, ligesom der skal udskiftes køkkener i alle lejlighederne, gøres noget ved badeværelserne og foretages en række andre nødvendige ting. Jeg er rigtig glad for, at vi gør det her, for i min verden er vi nødt til at have lejemålene op på et vist niveau - en tidssvarende standard, som vi kort sagt kan være bekendt at tilbyde borgerne. Jeg tror også, beboerne bliver glade for det, siger udvalgsformanden.

Økonomiudvalget ser på sagen mandag.