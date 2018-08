Nedrivning af Farup gl. Skole koster kassen

Der var afsat 450.000 kroner til nedrivning af den gamle skole. Men udbudsrunde viste, at det koster en million kroner at rive bygningen ned.

FARUP: I Nr. Farup er de godt i gang med at opføre et flot og tidssvarende kultur- og aktivitetshus. Til gengæld har de så en gammel slidt skolebygning, Farup Gamle Skole, som efter planen skal rives ned og give plads til parkeringspladser til brugerne af det kommende kultur- og aktivitetshus.

Til nedrivningen var der afsat 450.000 kroner, men det bliver mere end dobbelt så dyrt at rive den gamle skolebygning ned. En udbudsrunde viste, at det ville koste 559.500 kroner oven i de 450.000 kroner - altså samlet godt en million kroner.

På seneste møde i kommunens Kultur & Fritidsudvalg havde politikerne sagen på dagsordenen, og her lægger den fungerende udvalgsformand, Peder Tørnqvist, (kons.) heller ikke skjul på, at man i udvalget undrede sig over, at regningen for nedrivningen bliver så dyr.

- Nu har vi bedt om at få sagen undersøgt igen, og så til beslutning på vores næste udvalgsmøde. Men forklaringen på, at det bliver så meget dyrere er, at der er en række skrappe miljøkrav, som skal overholdes, når man river en gammel bygning ned. Der er blandt andet blyholdig maling, som er brugt i den gamle bygning, plus en række andre faktorer, som gør, at der skal tages ekstra miljøhensyn, siger Peder Tørnqvist.