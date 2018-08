Nedgradering af to rastepladser: Næppe nogen der vil savne toiletterne

Vejdirektoratet har nedlagt to tørklosetter på rastepladser nord og syd for Hviding. De toiletter var af så ringe standard, at folk hellere gik om bagved i stedet for at bruge toiletterne, lyder det fra leder i direktoratet.

HVIDING: I slutningen af 2017 besluttede man hos Vejdirektoratet at nedlægge to tørklosetter, som stod på to rastepladser i nærheden af Hviding. Det gælder på rastepladsen nord for Hviding, som hos direktoratet kaldes Sdr. Farup, og det gælder på rastepladsen syd for byen, hvor landmand Mads Varming beklager, at bilisterne nu bruger hans skov til at forrette deres nødtørft.

Afdelingsleder hos Vejdirektoratets afdeling i Aaalborg, Ivar Sande, har svært ved at tro på, at nogen vil savne de to toiletter.

- Tørklosetterne var toiletter af en ringe standard, som vi i Vejdirektoratet længe har været kede af. Der har også været klager over dem, og vi kunne konstatere, at folk hellere brugte at gå om bag ved, siger han og forklarer, hvordan man sidste år fik ekstra penge på budgettet sidst på året, og her var de to rastepladser udpeget til nedklassificering.

- Derved benyttede vi lejligheden til at få udryddet de uønskede tørklosetter. Da der ikke er rindende vand på rastepladserne, kommer vi nok ikke til at prioritere en eventuel genetablering på netop disse pladser. Det ville blive meget dyrt, siger Ivar Sande.

Han føjer til, at der har været toiletter på fem rastepladser på rute 11 omkring Ribe. Nu er der tre tilbage.

- Nærheden til andre toiletter på samme rute er også et væsentligt argument for at prioritere netop disse rastepladser til en nedklassificering. Endvidere vil der i nærheden af større byer som regel være andre muligheder for at finde et toilet, f.eks. på servicestationer eller en grillbar eller fastfood-restaurant, siger afdelingslederen hos Vejdirektoratet.