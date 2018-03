Navneskift på vej af hensyn til ambulancerne

- Det giver rigtig god mening at ændre vejnavnet, men samtidig lægger vi op til, at forvaltningen skal tage en dialog med virksomhederne på vejen. En ændring af vejnavnet jo kan være til gene for dem i forhold til både it-systemer, brevpapir og andre praktiske ting. Men derfor giver det nu alligevel god mening at ændre navnet til Stampemøllevej, siger formand for teknik- og byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, (S).

Esbjerg Kommune er vejmyndighed for den nordlige del, som er cirka 400 meter lang og beliggende øst for Ringvejen. Vejdirektoratet er vejmyndighed for den cirka fire kilometer lange sydlige del af Tøndervej, som starter ved rundkørslen, hvor Ringvejen går over i Tøndervej.

Begrundelsen for at ændre vejnavnet er, at Tøndervej i Ribe består af to selvstændige vejdele, som ikke er sammenhængende.

RIBE: Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis vejnavne er årsag til, at ambulancechauffører kører forkert. Det er én af grundene til, at den gamle del af Tøndervej, som ligger tættest på byen, nu skal have nyt navn og i fremtiden hedde Stampemøllevej.

Fejlkørsel

I begrundelsen for at ændre vejnavnet hedder det ligeledes, at det også må forventes, at der ved blandt andet varekørsel og taxakørsel kan forekomme fejlkørsler som følge af navneforvirringen omkring de to dele af Tøndervej. Virksomheder bør have en unik adresse, som er let tilgængelig for både kunder og varetransport med videre, hedder det i grundlaget for at ændre vejnavnet.

I Esbjerg Kommune skønnes det, at der er cirka 15 tilfælde af veje, hvor vejnavne vurderes til at være uhensigtsmæssige, men Tøndervej i Ribe er særlig uhensigtsmæssig på grund af den store omvejskørsel og afstanden mellem de brudte vejstykker. Det er grunden til, at den nordlige del af Tøndervej, som ligger tættest på bymidten skal have nyt navn, hedder det i begrundelsen, som politikerne i udvalget altså valgte at følge, da de fredag behandlede sagen.