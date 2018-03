Navneændring på trapperne: Endnu en brik på plads i Esbjerg Storcenter

Esbjerg Storcenter indviede fredag sit nye centertorv. Stor lejerinteresse giver håb om, at man snart kan tænde de røde lamper, ligesom kunderne skal være med til at bestemme centrets nye navn.

Det var den 11-årige Sofia Irina Lyhne Bæk, som klippede snoren. Hun havde taget turen fra det nordsjællandske sammen med sin far, advokat Carsten Viggo Bæk, som er partner i Thylander Gruppen, der via datterselskabet Sophienberg Gruppen ejer Esbjerg Storcenter.

Esbjerg: Hvis Esbjerg Storcenter var et puslespil blev der fredag lagt endnu en brik, da Danmarks mindste storcenter indviede sit nye centertorv med legeområde, salgssteder og scene, hvorfra der var underholdning for de mange hundreder af fremmødte ved tegneseriefigurerne Gustav & Gurli Gris og Youtube-fænomenet Albert Dyrlund.

Her er ønskelisten

Siden Thylander Gruppen overtog Esbjerg Storcenter for lidt mere end to år siden, har der været arbejdet på at revitalisere centret. Ankerlejere som Kvickly og Bahne flyttede ud, men Super Brugsen flyttede ind, og senest har dagligvarebutikken fået naboer ved centertorvet i form af en H&M Home og en Imerco Home. Fredag rykkede Sportsmaster også til den anden ende af centret og åbnede ved torvet, ligesom Bestsellermærket Only har meldt sin ankomst og bliver nabo til H&M.

- Vi er nu så langt, at vi oplever, at lejerne kommer af sig selv. Vi er i dialog flere, end vi har lokaler til, og det er alt sammen folk, der vil ind i centret, siger Carsten Viggo Bæk.

Han håber snart at kunne løfte sløret for nye lejere, og på ønskelisten over nye butikker har han og centerchef Verner Thomsen blandt andet et apotek, en boghandler, en skobutik, caféer og tøjbutikker.