Naturvidenskabelige og historiske attraktioner har et unikt samarbejde

Vester Vedsted: Hvis du siger ordet videnskab, kan det godt lyde kedeligt. Det indrømmer marketingkoordinator hos oplevelsesparken Danfoss Universe også. Men det skal et grænseoverskridende samarbejde mellem ni turistattraktioner fra Danmark og Tyskland være med til at ændre på.

- Vi skal vise, at videnskab ikke er så kedeligt, som det kan se ud på papiret, og det kan et øget samarbejde mellem turistattraktionerne være medvirkende til, for derved kan vi gøre turister opmærksomme på alle de lignende tilbud, der er, siger Linda Jakobsen.

Det er særligt erfaringerne i branchen, som gennem samarbejdet deles på tværs af attraktionerne.

- Vi skal gøre brug af hinanden, og samtidig kan vi lære en masse af hinanden blandt andet om formidling til vores besøgende, fortæller Linda Jakobsen, der også betragter den forholdsvis korte afstand mellem attraktionerne som et plus.

Udover selve netværket mellem de ni attraktioner er formålet at give attraktionernes årskortholdere flere fordele og muligheder for naturvidenskabelige oplevelser i både Danmark og Tyskland. I 2018 får alle, der har købt årskort til et af stederne, 50 procent rabat på entreen til de andre attraktioner i samarbejdet.

- For os er det interessant at sælge årskort, og det kan samarbejdet hjælpe på. Desuden er det altid godt at få besøgende fra andre steder, fortæller Claus von Hoerschelmann fra Mulitmar Wattforum i Tönning, som har 180.000 besøgende om året.