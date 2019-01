Naturstyrelse skifter holdning til regulering af skarv i Vadehavet

Ribe: Efter i 14 år at have reguleret skarv i området omkring Kammerslusen ved Ribe, fratog Naturstyrelsen i efteråret 2018 Gert Mikkelsen, der er jæger og ejer af Konsortiet Ribe Vesterå, hans tilladelse til at skyde skarven i Vadehavet.

Det havde Gert Mikkelsen blandt andet gjort, så den fredede skarv ikke skulle spise den fredede og udrydningstruede snæbel, når den trækker igennem Kammerslusen og ud i Vadehavet, og tilladelserne havde han fået

Efter en stillingskrig mellem parterne valgte Naturstyrelsen i starten af januar at indkalde Gert Mikkelsen til et nyt møde i et forsøg på at løse konflikten, og 23. januar satte parterne sig sammen i Lindet med et fælles ønske om at lægge fortiden bag sig.

- Sagerne om de gamle tilladelser vil vi helst lade ligge nu, og i stedet se fremad og være positive overfor et samarbejde, siger Gert Mikkelsen og forklarer, hvordan han efter mødet tog hjem og udformede en ansøgning, der efter alt at dømme vil give ham tilladelse til at regulere skarv ved Vadehavet frem til 31. marts ud fra områdets krav.