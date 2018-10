Naturstyrelse siger stop for regulering af skarv i Vadehavet

I 14 år har Gert Mikkelsen fået lov til at regulere antallet af skarv på både vestsiden og østsiden af Kammerslusen ved Ribe for at beskytte blandt andet den fredede snæbel. Nu har Naturstyrelsen sagt stop, fordi det forstyrrer dyrelivet og den fredede skarv i Vildtreservat Vadehavet.

- Snæblen opholder sig en tid i Vadehavet for at vænne sig til saltvand, og når de trækker derud finder skarven hurtigt ud af det og samler sig i stort tal, siger Gert Mikkelsen, der 31.7. 2017 første gang fik afslag på regulering vest for diget med begrundelse i, at området er en del af Vildtreservat Vadehavet.

- Det er noget nær en katastrofe for især snæblen, og jeg tænker, at hvis jeg ikke havde reguleret derude, så havde der ikke været snæbler tilbage i Ribe Å, siger Gert Mikkelsen, der kan fremvise tilladelser fra både Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen helt tilbage til 2004 omkring regulering af skarv.

Ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside må der ikke drives egentlig jagt på skarven i Danmark. Det forbyder EF's fuglebeskyttelsesdirektiv, men der kan gives dispensation til at skyde skarver, hvis de gør omfattende skade.Endvidere må ejere af faststående fiskeredskaber som f.eks. bundgarn og åleruser samt personer, som fiskeren bemyndiger hertil, og som har jagttegn, uden særlig tilladelse hele året skyde skarver indtil 500 meter fra redskaberne; blot disse er placeret mindst 1 km. fra den nærmeste skarvkoloni. For at skyde skarver efter de nævnte regler er det en betingelse, at skaderne har været forsøgt afværget på anden måde, f.eks. ved hjælp af skræmmeskud.

Første gang

Gert Mikkelsens seneste tre ansøgninger har givet tre forskellige svar fra Naturstyrelsen Vadehavet. I ansøgningerne har han forklaret, at reguleringen ønskes foretaget i et område udpeget som vildtreservat, at det vil foregå i et Natura 2000-område, at han er ejer af fiskeri, hvor skarv har en negativ indflydelse på fiskeriet og at det blandt andet sker af hensyn til beskyttelse af udtrækkende smolt af snæbel, laks og ørred.

I et svar fra 29.3. 2017 får Gert Mikkelsen lov til at regulere i Ribe Å både øst og vest for Kammerslusen, selv om dette både er Natura 2000-område og beliggende indenfor Vildtreservat Vadehavet.

I et svar fra 31.7. 2017 får Gert Mikkelsen så lov til at regulere øst for Kammerslusen men ikke vest for, og i en ansøgning fra efteråret 2018 får Gert Mikkelsen så 17.9. afslag på at regulere skarven i Ribe Vesterå på begge sider af Kammerslusen.

Afslaget fra efteråret 2018 er givet af vildtkonsulent Thomas Iversen fra Naturstyrelsen Vadehavet. Det er første gang, han behandler ansøgningerne fra Gert Mikkelsen, og han kan ikke forholde sig til, at hans forgængere har givet helt eller delvist tilladelse til at regulere skarven i området.

- Jeg forholder mig til de krav, der er for vildtreservatet, og ud fra dette kan der ikke gives tilladelse, siger Thomas Iversen, hvilket er helt uforståeligt for Gert Mikkelsen, der nu fører sagen videre til Danmarks Sportsfiskerforbund og DTU Aqua i Silkeborg.