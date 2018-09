Naturkorridor forbinder mennesker og marsk i Øster Vedsted

Øster Vedsted: Sikke'n dejlig dag, det er i dag. Ordene er den folkekære sanger Stig Møllers, men lørdag formiddag var de med rette udlånt til Øster Vedsted Fællesråd. Efter fire et halvt år med projektbeskrivelser, fondsansøgninger, koordinering og planlægning var dagen endelig kommet, hvor Landskabsgangen, en 12 kilometer lang vandre/trampesti, var klar til officiel indvielse.

- Det er lokalsamfund, når de er bedst. Der er ikke mange andre steder, der kan hamle op med Øster Vedsteds sammenhold, sagde formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini (K), der sammen med Karsten Degnbol (V) gik med i optoget fra Forsamlingshuset til et af den nye naturstis knudepunkter; Æ Quernsteen, hvor der var taler og festivitas midt i det flade marsklandskab.

I front af optoget var den nyindkøbte havetraktor, der skal holde stien gangbar, og efter den fulgte hestevogn, hornorkester og den halve landsby som et vidne om, at i Øster Vedsted løfter man i flok. Fra talerstolen blev der sendt en varm tak til de mange bidragsydere og frivillige hænder, som har gjort den 12 kilometer lange og 530.000 kroner dyre natursti mulig.

- Hvor er det godt at have en ven, konstaterede Erik Christiansen, forhenværende viceborgmester i den gamle Ribe Kommune gennem tre valgperioder og medlem af den lokale arbejdsgruppe, der desuden tæller Benny Chr. Nielsen, Lasse Munk Ebbesen, Poul Schou of formand for Øster Vedsted Fællesråd, Niels Christian Lausen.