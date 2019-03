En støjskærm langs rute 11 gør, at beboerne på Plantagevej kun kan komme væk fra deres ejendom med bil ved at køre bag om - øst om - Skovgrillen, som det ses på tegningen. Men nu har Danmarks Naturfredningsforening klaget over, at Vejdirektoratet vil fjerne et dige i forbindelse med vejføringen. Privatfoto

Danmarks Naturfredningsforening har påklaget nedlæggelsen af et dige i forbindelse med anlæg af ny vej ved den kommende udvidelse af rute 11 i Ribe. Det kan betyde, at Vejdirektoratet må finde på ny løsning til både undren og frustration for områdets beboere og ejer af Skovgrillen.

Ribe: Det vakte undren hos beboerne på både Stærevej og Plantagevej samt hos ejer af Skovgrillen, Cindy Aggertoft, da der i starten af februar dumpede et brev i postkassen fra Vejdirektoratet. Eller rettere sagt, to breve. Begge omhandlede anlægget af den vej, der skal gå øst om Skovgrillen, og som skal lede beboerne ud på rute 11/Plantagevej, der i et storstilet vejprojekt skal udbygges til en firesporet vej. Først modtog man et brev 8. februar, hvor det blev beskrevet, at arbejdet blev udsat, fordi Danmarks Naturfredningsforening havde påklaget nedlæggelsen af et dige, der ligger i skoven øst for Skovgrillen lige præcis der, hvor Vejdirektoratet vil lave adgangsvejen for beboerne til rute 11. 22. februar modtog beboerne og Cindy Aggertoft så brev om, at anlægsarbejdet alligevel starter, selv om klagesagen med Danmarks Naturfredningsforening endnu ikke er afgjort. - Vejdirektoratet har hele tiden sagt, at man ikke kunne gå i gang, før alt var på plads. Nu gør de det så alligevel, selv om fremtidig vejadgang er betinget af denne klagesag, siger en forundret Cindy Aggertoft fra Skovgrillen, der nu endnu engang står tilbage som ét stort spørgsmålstegn i forhold til adgangsforholdene omkring hendes grillbar.

Ingen brug af P-plads Skulle det vise sig, at Vejdirektoratet får forbud mod at føre vejen igennem det omtalte dige, skal der findes en løsning, der ikke rammer Skovgrillens parkeringsplads. Ejer Cindy Aggertoft har nemlig fået papir fra Vejdirektoratet på, at man ikke vil røre Skovgrillens parkeringsplads og bruge den som kørebane for beboerne på Plantagevej, når de fra deres udkørsler bag en støjskærm skal ud på rute 11.

Vil gerne videre - Jeg har bedt projektlederen fra Vejdirektoratet om, at nogen kommer og fortæller og tegner for mig, præcist hvad der kommer til at ske. For hvor står vi nu, spørger Cindy Aggertoft, der sammen med områdets beboere egentlig havde fundet fred i Vejdirektoratets løsning, og derfor helst ikke ser yderligere forsinkelser og spørgsmålstegn. - Hvor vi tidligere slet ikke ønskede vejprojektet, er vi nu så langt i processen, at vi gerne vil videre, og bare ønsker en afklaring på, hvad der skal ske. Og så kommer denne nye sag, siger Cindy Aggertoft. Projektleder Mike Boesen fra Vejdirektoratet maner til besindighed, selv om han godt kan forstå forvirringen. - Vi går i gang med vejprojektet til april, men for området omkring Skovgrillen går vi først i gang i 2020. Til den tid forventer vi, at sagen med diget er løst. Vi vil kæmpe for den vejløsning øst om Skovgrillen, vi er nået frem til, fordi vi mener, det er den eneste rigtige løsning, siger Mike Boesen og forklarer, at man regner med at skulle fjerne mellem 20 og 30 meter af diget, der rent historisk kan have forbindelse til hele det store Galgebakke-område i Ribe Plantage.

En helt ny løsning - Både Vejdirektoratet og kommunen arbejder på at finde en løsning. Det kunne være i form af et erstatningsdige eller en anden løsning, så vi kan fjerne det dige, der ligger der nu, siger Mike Boesen. Kan I ikke komme til at stå i en situation, hvor Naturklagenævnet giver Danmarks Naturfredningsforening medhold i, at I ikke må fjerne diget? Så har i sat gang i et projekt, hvor beboerne ikke kan komme væk fra deres huse? - I teorien, jo, men vi har en stærk formodning om, at det nok skal lykkes. Både Vejdirektoratet og beboerne er glade for den løsning, vi har fundet nu, og vi har lokalområdets opbakning, men det er klart, at får vi et nej til at fjerne diget, skal vi have fundet en helt ny løsning, inden vi går i gang i år 2020, siger Mike Boesen.