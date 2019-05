Naturfredningsforening blokerer for anlægsgartners nybyggeri

- Jeg er da pænt træt af, at det hele har taget så lang tid. Jeg købte ejendommen i marts sidste år og havde planlagt rejsegilde for en måned siden. Men nu har jeg altså brugt 15 måneder på dialog. Vi har gjort alt efter bogen, siger Jesper Rohr Jørgensen.

Alt er derfor klargjort til at gå i gang, men Danmarks Naturfredningsforening har klaget over Esbjerg Kommunes tilladelser, og derfor står byggeriet stille på Vardevej.

Men i dag er der stadig ikke sket noget til trods for, at Jesper Rohr Jørgensen løbende har søgt og fået alle de nødvendige tilladelser til byggeriet.

Derudover arbejdes der for tiden på at etablere en ny tilkørselsvej til ejendommen. En sådan er nemlig nødvendig, da der foreligger en deklaration på ejendommen vedrørende adgangsbegrænsning fra Hovedvej A11.

- Vi hører ikke til der, og vi har heller ikke råd til at ligge der. Vi er en grøn virksomhed, der vil ligge i det fri med luft omkring os, siger Jesper Rohr Jørgensen og forklarer, at byggeriet på Vardevej indebærer renovering af eksisterende bygninger, opførelse af ny beboelsesejendom samt opførelse af en ny maskinhal med tilhørende kontor og personalefaciliteter.

I en klage fra lokalafdelingen i Esbjerg pointeres det, at det er "meget uheldigt, at der tillades etableret ny virksomhed i det åbne land på fri strækning af stærkt befærdet hovedlandevej", ligesom det tilføjes, at JRJ Ribe kunne ligge i industriområdet ved Ribe, som ikke er fuldt udbygget.

6-12 måneder

I et brev til Danmarks Naturfredningsforening fra Jesper Rohr Jørgensen forklarer han, hvordan han som mangeårigt medlem finder det magtpåliggende at tilgodese naturen og dens omgivelser, det gør sig gældende ved alle projekter som firmaet involverer sig i, og naturligvis også når det gælder virksomhedens egne faciliteter.

For Jesper Rohr Jørgensens byggeri betyder det blandt andet, at det eksisterende hus nedrives og bortskaffes på miljørigtig vis og et nyt hus opføres i træ i bæredygtige materialer med energivenlig mærkning. Den nye bygning vil desuden blive forsynet med strøm fra eget solcelleanlæg og forurenet jord samt nedgravet byggeaffald er blevet opgravet, sorteret og kørt på deponi.

Hele projektet har desuden grøn profil, og alt er godkendt af Esbjerg Kommune, men DN skriver i sin henvendelse til Esbjerg Kommunes planklagenævn 18. marts, at det er helt uforståeligt, at kommunen inden virksomheden overhovedet er etableret giver tilladelse til omfattende ny erhvervsbebyggelse samt nedrivning af den bestående bolig samt opførelse af ny bolig, og at man derfor henstiller til, at den meddelte landzone tilladelse, ændres til afslag.

Først når klagen fra Danmarks Naturfredningsforening er behandlet, kan der ske yderligere i sagen. Dette kan tage fra 6-12 måneder.

JydskeVestkysten forsøgte onsdag uden held at få en kommentar fra DN Esbjerg.