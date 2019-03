Formanden for Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg mener, at man bør bruge en del af Skovgrillens parkeringsplads til en ny vej øst om Skovgrillen i forbindelse med Ribes store omfartsvejsprojekt frem for at fjerne områdets gamle dige. Man afventer nu Naturklagenævnets svar på, om Vejdirektoratet må fjerne diget.

Ribe: Danmarks Naturfredningsforening har indgivet en klage over den dispensation, som Esbjerg Kommune har givet Vejdirektoratet til at føre en vej igennem et gammelt dige, der ligger i området øst for Skovgrillen.

Formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Esbjerg, Leif Wagner Jørgensen, forklarer, at diget formentlig er opført som et markdige i forbindelse med Galgebakken, og at det er vigtigt at vise hensyn til både den kulturarv og biodiversitet, der er forbundet med det gamle dige.

- Hvis det er registreret som et dige, så må man ikke bare fjerne det, og det irriterer mig, at man bare begynder på projektet, inden alt er på plads, siger Leif Wagner Jørgensen og forklarer, at der nu formentlig går minimum et halvt år, inden Naturklagenævnet træffer en afgørelse i sagen.

- Skal man give en dispensation, så siger loven, at det skal tjene almenvellet, hvis man fjerner et dige. Men her mener jeg, at det tjener privatpersoners interesser, siger DN Esbjerg-formanden, der hellere ser, at man bruger lidt af Skovgrillens parkeringsplads til en ny vej frem for at fjerne diget.

- Der er et princip i museumsloven, der går på, at man gerne må fjerne et dige, hvis man kan finde et erstatningsdige, men det har kommunen glemt at undersøge. Samtidig har man også glemt at komme med en ordentlig, faglig vurdering af diget, og jeg synes generelt, det hele virker meget lemfældigt og forvirrende, siger Leif Wagner Jørgensen

- Vi accepterer ikke, at man bare fjerner diget, men det er nu op til Naturklagenævnet af afgøre, siger han.