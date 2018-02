Naturfredningsfolk truer Esbjerg Havns udvikling

Som JydskeVestkysten kunne fortælle fredag har Danmarks Naturfredningsforening (DN) allerede påklaget Esbjerg Kommunes afgørelse om tilladelse til det såkaldte dekommissioneringsanlæg til skrotning af udtjente borerigge og vindmøller fra Nordsøen, og i den forbindelse har DN lagt op til at indtage et principielt standpunkt i forhold til stadigt flere aktiviteter i Esbjerg Havn. DN er bekymret for, at der med flere og flere nye aktiviteter sker en ophobning af uheldige faktorer, der har en negativ indflydelse på Vadehavets natur og er derfor fast besluttet på se nye aktiviteter nøje efter i sømmene og om nødvendigt klage.

Esbjerg: Havnen i Esbjerg er erhvervslivets altoverskyggende vækstmotor og livsnerven for mange industrier i Danmarks yngste storby. Men nu risikerer byen og havnen i alvorlig grad at få stækket deres vækstmuligheder, og det samme gælder ikke mindst planerne om en ny gigantisk udvidelse af havnen med en ny havneø og en forlængelse af den nye Østhavn til mere end én milliard kroner.

Det er ikke mindst udsigten til en acceleration i antallet af havvindmølleparker i Nordsøen og heraf medfølgende udskibnings-aktiviteter samt øgede aktiviteter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af vindmølleparkerne, der ligger bag planerne. Men det er også planen, at de planlagte arealer skal rumme nye forretningsområder indenfor biobrændsel og biobrændsels-raffinaderi og dekommissionering - og kaldet skrotning af installationer i tilknytning til olieindustrien i Nordsøen.Esbjerg Havn har gennem de seneste år foretaget en markant udvidelse mod syd, kaldet Østhavnen. Så sent som i 2016 meddelte Esbjerg Havn, at den på grund af øget efterspørgsel efter arealer fra vindmølleproducenter måtte fremrykke en udvidelse af Østhavnen på 250.000 kvm. Esbjerg Havns aktuelle areal er 4,5 mio. kvm. Havnen havde i 2016 en omsætning på 231 mio. kr. og et overskud på knap 80 mio. kr.

Det fremgår således af et mødenotat fra 11. december sidste år mellem blandt andre Esbjerg Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings afdelingschef Morten Pedersen i forbindelse med planerne om dekommissioneringsanlægget, at "Vadehavets økologiske tilstand optager DN meget og dets tilstand er ikke, hvor den burde være". Videre står der: "Det er DN's opfattelse, at mængden af faktorer der påvirker Vadehavet er voksende.(..). De kumulative effekter vurderer DN er det egentlige problem - ikke de enkelte bidrag. Summen af risikofaktorer er den væsentlige udfordring i forhold til at opnå en god økologisk tilstand i Vadehavet. DN vil fremadrettet have fokus på dette i relation til Esbjerg Havn. Den planlagte udvidelse af Esbjerg Havn er også særligt bekymrende for DN", står der blandt andet referatet.

Stena Recycling og Semco Maritime har af Esbjerg Kommune fået tilladelse ti at etablere et modtageanlæg til skrotning og genindvinding af udtjente offshore-installationer Sagen haster, fordi det snart skal besluttes hvor en del af installationerne fra genopbygningen af Tyra-feltet skal dekommisioneres, altså skrottes. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har imidlertid klaget over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. DN er samtidig bekymret for, at der med flere og flere nye aktiviteter sker en ophobning af uheldige faktorer, der har en negativ indflydelse på Vadehavets natur.

Hensyn til beskæftigelse

Esbjerg Havns planlagte udvidelse mod syd på op mod én million kvadratmeter og én kilometer ekstra kaj frem mod år 2030 er et udtryk for, at havnens ellers nye arealer og kajer allerede vil være udnyttet om få år. Ifølge Esbjerg Havns analyser bliver der brug for mere plads, hvis havnen skal kunne følge med udviklingen på markedet og vækstpotentialet i form af omsætning og nye arbejdspladser skal forløses. Havnen indleverer snarest en såkaldt VVM-anmeldelse på udvidelsen, og derefter overtager myndighederne arbejdet med VVM-screening og ditto redegørelser.

- Vi vil fremadrettet have et væsentligt større fokus på Esbjerg Havn. Alt omkring Vadehavet er vigtigt, og vi oplever det sådan, at vi er de eneste, der prøver at holde en hånd over området. Den påtænkte udvidelse af Esbjerg Havn er særdeles markant, men nu må vi se, hvad VVM-undersøgelsen siger. Hvis den er udarbejdet på et ordentligt grundlag, så respekterer vi den selvfølgelig, og så er det ikke sikkert, vi har bemærkninger. Men vi ved også, at beskæftigelseshensyn og økonomiske hensyn kan friste, og alt andet lige vil vi være bekymrede for en så stor udvidelse, siger afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening, Morten Pedersen.