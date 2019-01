Science-eleverne fra Fourfeldtskolen Bohr får i et nyt samarbejde med Esbjerg Gymnasium serveret en række smagsprøver på naturfagsundervisningen på gymnasieniveau. Håbet er, at man med forsøget kan pirre elevernes nysgerrighed overfor de naturvidenskabelige uddannelser.

- Der er lagt en treårig plan for science-klasserne med emner, som spænder vidt, og emner, der bygger oven på hinanden, så eleverne kan mærke sammenhængen. Det giver dem et bredt billede af, hvad gevinsten er ved at arbejde med naturvidenskab, udtaler lektor i fysik og kemi på Esbjerg Gymnasium, Niels Egebjerg, i en pressemeddelelse.

Samarbejdet betyder, at eleverne fra 7., 8. og 9. årgang fra Bohrs science-linje på skift besøger Esbjerg Gymnasium i løbet af skoleåret. Her vil gymnasiets faglærere og gymnasieelever stå klar med særligt tilrettelagt undervisnings- og fordybelsesdage, hvor folkeskoleeleverne for eksempel vil blive undervist i bølger, bølgeenergi og elektromagnetiske bølger.

Esbjerg: Børn og unge siger i stadig høj grad nej til naturfagene, når de vælger ungdomsuddannelse. Det håber Fourfeldtskolen Bohr og Esbjerg Gymnasium at lave om på med et nyt samarbejde.

En win-win-situation

Ifølge Charlotte Rolund Larsen, naturfagsunderviser på Fourfeldtskolen Bohr, er det afgørende i samarbejdet med gymnasiet, at undervisningen er brugbar i den forstand, at den lægger sig tæt op ad folkeskoleklassernes eksisterende pensum.

- Der er ikke blot tale om undervisning for underholdningens skyld. På den her måde bliver eleverne mødt med en undervisning, der er tilpasset deres niveau, men bestemt også i et højere niveau, end hvad de oplever i folkeskolen, siger hun.

Til flere af forløbene håndplukkes gymnasieelever, der er særligt interesserede i naturfag, og håbet er, at de kan fungere som rollemodeller.

En række klasser har allerede været afsted, og der er bred enighed om på både gymnasium og folkeskole, at man har fat i en model, der virker.

- Alle profiterer af den her form for vidensdeling og "brobygning". Eleverne bliver præsenteret for en varieret undervisning, som inspirerer og samtidig gør overgangen mellem folkeskole og gymnasium lettere, siger Henrik Fribæk, pædagogisk leder for undervisningen på Fourfeldtskolen Bohr.