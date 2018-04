Naturen kalder på frivillige skraldemænd

Esbjerg: Søndag den 22. april inviterer Danmarks Naturfredningsforening på den årlige affaldsindsamling i hele landet. Her samler tusindvis af frivillige borgere affald op fra naturen i deres lokalområde.

- Vi hjælper dyrene ved at samle affaldet op - og vi hjælper os selv og hinanden til at få nogle bedre naturoplevelser i en ren natur fri for henkastet affald. Det er også god læring for børn at være med, siger Leif Wagner Sørensen, formand i DN Esbjerg i en pressemeddelelse.

I Esbjerg kan man tage med til affaldsindsamling søndag 22. april fra klokken 10.00 til 13.00; Danmarks Naturfredningsforening byder på kaffe og rundstykker i en pavillon over for stadion på Gl. Vardevej, hvor man også kan få en affaldssæk og ideer til, hvor man kan samle ind. Når sækken er fuld, afhenter DN den, så man skal huske mobiltelefon - og handsker. Sidste år indsamlede flittige borgere på landsplan i alt 155.000 kg affald til affaldsindsamlingen - herunder 107.000 dåser. Tilmelding er ikke nødvendig.